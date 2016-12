Real Madrid : Marquinhos, Vallejo, Gimenez... La short-list pour la succession de Pepe

En fin de contrat en juin prochain, Pepe pourrait prendre la direction de la Chine dès cet hiver. Du coup, les dirigeants du Real Madrid ont pris les devants et ciblent quatre joueurs qui pourraient prendre la succession du défenseur central portugais l'été prochain.

Marquinhos se retrouve dans le viseur du Real Madrid.

Au Real Madrid, on ne s'embarrasse pas avec le statut des joueurs. Malgré son année 2016 exceptionnelle avec une Ligue des Champions et un Euro remportés, Pepe (33 ans), dans la forme de sa vie, pourrait rapidement quitter la Maison Blanche. En cause, des négociations compliquées pour prolonger son contrat, qui arrive à échéance en juin prochain.

Le Portugais, qui touche actuellement 4,5 millions d'euros annuels, devrait prendre la direction de la Chine, où ses émoluments pourraient atteindre 10 millions d'euros par an. Afin de préparer sa succession, les dirigeants merengue ont déjà une liste de quatre joueurs pour renforcer l'effectif.

Vallejo, la solution interne

Première option de la direction madrilène, Jesús Vallejo (19 ans). Selon les médias locaux, le joueur actuellement prêté à l'Eintracht Francfort pourrait faire son retour dans la capitale espagnole l'été prochain. S'il n'a jamais évolué avec l'équipe première, celui qui est considéré comme une des plus grandes promesses du Real à ce poste pourrait connaître le même destin que Daniel Carvajal et Alvaro Morata, prêtés respectivement au Bayer Leverkusen et à la Juventus Turin avant de se retrouver durablement dans l'effectif professionnel. Mais l'actuel leader de la Liga a d'autres solutions.

Marquinhos également ciblé

En effet, Zinedine Zidane pourrait se pencher sur un élément plus confirmé afin de concurrencer Raphaël Varane et Nacho la saison prochaine. Selon Marca, trois autres joueurs figurent dans la short-list des décideurs merengue : Iñigo Martínez (Real Sociedad, 25 ans), José Maria Gimenez (Atletico Madrid, 22 ans), mais aussi, le Parisien Marquinhos (22 ans).

Désormais incontournable au sein de l'arrière-garde du champion de France, le Brésilien garde une énorme cote auprès des plus grands clubs européens. Chelsea, Manchester United, Barcelone, tous espèrent mettre la main sur l'Auriverde, qui a profité du retour de David Luiz chez les Blues pour détenir un rôle important du côté du Parc des Princes. Désireux de prolonger à Paris, on l'imagine mal céder à la tentation madrilène, en dépit du prestige de la Maison Blanche.

Selon vous, qui succédera à Pepe au Real Madrid ? N'hésitez pas à réagir dans la rubrique «commentaires» ci-dessous.