Manchester United : Ibrahimovic a déjà fait taire ses détracteurs

Très critiqué en début de saison, au point d'être comparé à un plot, Zlatan Ibrahimovic a déjà fait taire ses détracteurs en réalisant une formidable fin d'année 2016. Après avoir encensé son buteur, José Mourinho s'est aussi exprimé au sujet de l'avenir du Suédois à Manchester United.

Ibrahimovic n'en finit plus de marquer avec Manchester United.

Pour beaucoup, Manchester United avait mis la main sur un ancien bon joueur cet été en faisant signer Zlatan Ibrahimovic (35 ans). Les critiques fusaient après un début de saison raté des Red Devils et un Suédois en difficulté. De ce côté-ci de la Manche, Christophe Dugarry allait même jusqu'à le comparer à un plot...

Mais depuis le mois de novembre, ça va clairement mieux pour MU (8 victoires et 3 nuls lors de ses 11 derniers matchs toutes compétitions confondues) et son avant-centre. En grande forme, l'ancien Parisien, buteur et passeur décisif face à Sunderland hier lundi (3-1), reste sur 11 buts et 3 passes décisives lors de ses 10 dernières sorties avec United.

«Il sera toujours là l'an prochain»

Ibra vient même d'égaler son record de 2012 en inscrivant 50 buts en club en 2016. Et il reste un match, face à Middlesbrough le 31 décembre, pour faire mieux encore. Avec désormais 12 buts à son actif en Premier League, le Suédois est revenu à une seule unité seulement de Diego Costa (Chelsea) en tête du classement des buteurs du championnat anglais.

De l'autre côté de la Manche, Ibrahimovic fait désormais l'unanimité après des mois de septembre et octobre compliqués. «Alors que les prix des transferts se sont encore plus envolés cette année, Manchester United a réalisé la meilleure affaire en recrutant Ibrahimovic sans frais, estimait ainsi le consultant Jamie Carragher avant même le récital de lundi contre Sunderland. Il est injouable dans la surface. Il est charismatique, puissant et marque dans n'importe quelle position. Il a prouvé pourquoi il détient 29 titres majeurs dans son palmarès.»

Ravi de pouvoir s'appuyer sur son leader , José Mourinho l'a de nouveau encensé après sa prestation de lundi. Et levé tout suspense sur son avenir à Manchester. «Je ne suis pas vraiment surpris par sa forme parce que c'est un gars très intelligent, un homme très fier. S'il a pris la décision de venir à Manchester United, en Premier League, la ligue la plus difficile au monde pour un attaquant, c'est parce qu'il savait qu'il pouvait le faire. Alors, quand un gars pareil décide de venir, pour moi il était très clair qu'il serait prêt, et il est prêt pour la saison prochaine en plus. Il sera toujours là l'an prochain» , a ainsi assuré le Portugais. Les légendes sont éternelles...

