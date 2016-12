Real Madrid : le dossier James Rodriguez connaît son dénouement !

Il y a quelques jours, le milieu de terrain du Real Madrid James Rodriguez avait publiquement ouvert la porte à un départ lors de ce mercato d'hiver. Sauf que le Colombien ne quittera pas les Merengue en janvier en raison de la volonté de ses dirigeants de le conserver.

James Rodriguez va rester au Real cet hiver.

«Je veux être ici, mais parfois les choses ne fonctionnent pas comme prévu. Il faut que je réfléchisse et je ne peux pas garantir si je vais rester ou non parce que je veux jouer plus. Je dois être calme, j'ai sept jours pour réfléchir là-dessus.»

Après la victoire du Real Madrid lors de la Coupe du Monde des Clubs dimanche dernier, le milieu offensif James Rodriguez avait clairement jeté un doute concernant son avenir en évoquant un éventuel départ cet hiver. Depuis, de nombreuses rumeurs l'ont annoncé avec insistance à Chelsea, mais l'avenir du Colombien va continuer de s'écrire à Madrid.

Mendes éteint toutes les rumeurs !

Car ce lundi, l'agent de l'ancien Monégasque, Jorge Mendes, a réalisé une sortie particulièrement remarquée dans les colonnes du quotidien ibérique AS pour effectuer une annonce concernant l'avenir de son client. «James ne partira pas en janvier», a ainsi lancé le représentant portugais. Après un moment de réflexion, le Cafetero a-t-il décidé de poursuivre son aventure avec les Merengue ? Pas vraiment...

D'après le média madrilène, cette décision reflète surtout la position de la Maison Blanche. En effet, même si le TAS a réduit la sanction de la FIFA en autorisant le club à recruter dès l'été prochain, cela n'est pas suffisant aux yeux des Merengue, qui n'auraient lâché leur joueur qu'en cas de levée immédiate de l'interdiction.

Un départ cet été inévitable ?

Du coup, James va devoir prendre son mal en patience, au moins jusqu'à cet été. Sur le papier, son départ paraît inévitable puisque l'entraîneur Zinédine Zidane ne compte pas sur lui puisque ce dernier a disposé d'un temps de jeu limité sur cette première partie de saison (858 minutes toutes compétitions confondues) malgré les blessures répétées de plusieurs cadres.

Pour se relancer, le Sud-Américain de 25 ans, sous contrat jusqu'en juin 2020, a besoin de prendre un nouveau départ. Et ce n'est pas non plus dans l'intérêt du Real de garder éternellement sur son banc un joueur recruté en 2014 pour environ 80 millions d'euros... L'été prochain pourrait donc être le bon moment pour les deux parties de se séparer.

Que pensez-vous de la situation de James Rodriguez ? Doit-il quitter le Real Madrid pour se relancer ?