PSG : francophile, imprévisible et fan de rap... Guilavogui présente Draxler

Julian Draxler a toujours eu un faible pour la France. C'est officiel, l'ailier Julian Draxler (23 ans) sera un joueur du Paris Saint-Germain à partir du 1er janvier prochain lorsque le mercato d'hiver ouvrira ses portes. Egalement courtisé par Arsenal, Liverpool et la Juventus Turin, l'international allemand a décidé de rejoindre le champion de France en titre. Le projet parisien et les 850 000 euros brut mensuels qui l'attendent dans la capitale ont forcément pesé dans sa décision. Mais à en croire son désormais ex-coéquipier chez les Loups, le milieu de terrain Josuha Guilavogui, le champion du monde 2014 a réalisé un choix qui dépasse le cadre sportif et financier. «Rejoindre le PSG, c'est quelque chose qui lui tenait à coeur. Il rêvait de Paris, et du PSG. (…) Il y a forcément ce que représente le PSG en Europe aujourd'hui, mais il y a aussi le fait qu'il soit attiré par la France et sa culture. C'est un aspect qui va faciliter son intégration», a assuré l'international français dans les colonnes du quotidien Le Parisien, tout en indiquant qu'il a modestement contribué à sa venue. Draxler devant sa télé pour PSG-OM «Julian m'a demandé mon avis, des conseils aussi, car il y avait beaucoup de clubs sur lui. Je l'ai un peu poussé. Je lui ai dit que pour son jeu, c'était le meilleur choix possible. (…) La Ligue 1 l'intéresse. Mi-octobre, il était venu chez moi pour regarder PSG-OM (0-0). Il connaît les joueurs. Pour lui, c'est vraiment énorme de rejoindre le PSG», a ajouté le Tricolore, qui révèle également que l'ancien joueur de Schalke 04 comprend le français ! «Il a des notions puisqu'il a appris notre langue à l'école. Son niveau ? Il ne peut pas tenir une interview, mais attention, il comprend beaucoup de mots. Même certains qui sont très compliqués, c'est surprenant... En revanche, il n'a pas encore de gros mots dans son vocabulaire. A lui d'en apprendre maintenant», a plaisanté Guilavogui. «A son arrivée à Wolfsbourg, il me parlait beaucoup de rap français. Il écoutait Booba, Sexion d'Assaut, Maître Gims. Régulièrement, il me parlait de ces artistes.» J. Guilavogui - «il va apporter sa créativité» A priori, Draxler débarque donc plein de motivation en Ligue 1. Alors que le PSG a mis au moins 36 millions d'euros sur la table, plus 6 millions d'euros de bonus, pour le recruter, l'Allemand va évidemment susciter beaucoup d'attentes. A écouter Guilavogui, il ne risque pas de décevoir. «Personnellement, je n'ai pas de doute. Je sais qu'il va réussir car, à Paris, il va évoluer avec des joueurs qui parlent le même football que lui», a pronostiqué l'ancien Stéphanois. «Je pense qu'il va leur apporter sa créativité. Un élément qui manque parfois dans le jeu du PSG. D'ailleurs, que ce soit à l'entraînement ou dans certains grands matchs, je l'ai vu réaliser des choses impressionnantes. C'était incroyable. (…) Il est assez imprévisible. Grâce à sa technique, on a d'ailleurs l'impression qu'il est toujours en avance sur le jeu. Sa vision lui permet de gagner du temps. J'ai rarement vu ça.» Les supporters parisiens espèrent pouvoir en dire autant ! Partagez-vous l'optimisme de Josuha Guilavogui ? Pensez-vous que Julian Draxler va vite s'adapter à la Ligue 1 ? N'hésitez pas à réagir et à débattre dans l'espace «Ajouter un commentaire» ...





