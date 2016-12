Southampton : pisté par le PSG et les deux Manchester, la sensation van Dijk a décidé pour son avenir

Taulier de la défense centrale de Southampton, Virgil van Dijk plait à de nombreuses formations européennes, dont le Paris Saint-Germain, Manchester United ou encore Manchester City. Très apprécié de Claude Puel, le Néerlandais s'est exprimé sur son avenir.

Virgil van Dijk clair sur son avenir.

Son nom est encore méconnu en France mais il est déjà une valeur sûre en Premier League. Virgil van Dijk (25 ans), défenseur central de Southampton, enchaîne les performances de haute volée chez les Saints depuis son arrivée en provenance du Celtic Glasgow à l'été 2015. Des prestations qui n'ont pas du tout échappé aux plus grands clubs européens.

Paris et les deux Manchester sur les rangs

En effet, le Paris Saint-Germain, à la recherche d'un quatrième défenseur central pour son effectif, mais également Manchester United, qui court derrière son futur taulier à ce poste, et Manchester City, se sont positionnés pour l'international néerlandais. A ce titre, les Citizens seraient même prêts à proposer 59 millions d'euros pour le recruter et ainsi en faire le défenseur le plus cher de l'histoire.

van Dijk clair sur ses intentions, Puel intransigeant

Mais à en croire le principal protagoniste, un mouvement n'est pas à l'ordre du jour. Et pour cause, van Dijk ne se sent pas encore chaud à l'idée de quitter le sud du Royaume. «Tout le monde dit qu'à 25 ans, les meilleures années sont encore à venir, mais je suis heureux en appréciant le moment présent. Southampton est un club très bon pour moi, c'est un endroit incroyable et je suis heureux de faire partie de la réussite de ce club» , a assuré le Batave dans un entretien accordé au Times.

De son côté, Claude Puel, a écarté tout départ de son solide roc dans un futur proche. «Pour Virgil van Dijk, le prix sera le même pendant deux ou trois ans et il peut rester deux ou trois ans avec nous» , a prévenu le Français en conférence de presse. «C'est un joueur important pour nous, pour l'équipe, avec un bon esprit. Pour moi, aussi, avec José Fonte et Steven Davis, il est un capitaine de l'équipe parce qu'il a une bonne personnalité, un caractère fort, la qualité. C'est un joueur important pour nous et bien sûr il restera avec nous.» Le technicien français a d'ailleurs rappelé le prix fixé pour son joueur : 70 millions d'euros. Ses courtisans sont prévenus !

