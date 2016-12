L'équipe type UEFA 2016 des lecteurs de Maxifoot

En se basant sur la liste des joueurs nommés par l'UEFA pour une place dans l'équipe type 2016, Maxifoot a proposé à ses lecteurs d'élire sa propre équipe type de l'année. Les résultats sont tombés ! Sergio Ramos, Kanté, Iniesta, Ronaldo, Messi, Griezmann… Découvrez l'équipe type 2016 élue par les lecteurs de Maxifoot.

Griezmann et Ronaldo ensemble en attaque de votre équipe-type.

Près de 93 000 votes enregistrés en novembre-décembre 2016 : vous avez été très nombreux à sélectionner sur Maxifoot (via les sondages) les meilleurs joueurs à chaque poste pour constituer votre équipe type 2016, selon la liste communiquée par l'UEFA.

Dans le but, Gianluigi Buffon prend place derrière une ligne de quatre défenseurs : Juanfran à droite, Raphaël Guerreiro à gauche, Sergio Ramos et Leonardo Bonucci dans l'axe. Au milieu, à trois avec une pointe basse, N'Golo Kanté derrière un duo Andrés Iniesta et Luka Modric. En attaque, les habituels Lionel Messi et Cristiano Ronaldo sont accompagnés par Antoine Griezmann. Voici votre équipe type de l'année en fonction des joueurs nommés et de leurs postes définis par l'UEFA.

Les joueurs ont été positionnés en respectant à la lettre les postes établis par l'UEFA. En attendant de connaître l'équipe type 2016 de l'UEFA, qui sera dévoilée le 5 janvier prochain et ne devrait pas être très éloignée de celle-ci, vous avez donc décidé de mettre ces 11 joueurs à l'honneur.

Buffon, comme une évidence

Dans le but, Gianluigi «Superman» Buffon a nettement eu vos faveurs. Un plébiscite tout à fait logique pour le gardien de la Juventus Turin, auteur de parades exceptionnelles. Cette année, le vétéran italien a notamment battu le record d'invincibilité en Serie A en gardant sa cage inviolée pendant 973 minutes en mars dernier.

Juanfran, Ramos, Bonucci, Guerreiro, la meilleure défense, c'est l'attaque !

Votre charnière centrale composée de Sergio Ramos, le défenseur-buteur, et de Leonardo Bonucci, référence à son poste qui séduit tous les cadors européens, a fière allure. Fort de son Euro de haute volée avec le Portugal, Pepe aurait pu mériter sa place lui aussi et sera peut-être privilégié par l'UEFA.

A droite, Juanfran s'est détaché, tandis que Raphaël Guerreiro n'a même pas eu besoin de lutter pour gagner sa place puisqu'il était le seul latéral gauche en lice. La présence de l'ancien Lorientais n'est pas usurpée pour autant, puisqu'il est monté en puissance pendant l'Euro et a signé des débuts intéressants au Borussia Dortmund avant de se blesser.

Iniesta et Modric libérés par la présence de Kanté

Au milieu de terrain, vous avez tout de suite pensé au virtuose Andrés Iniesta, toujours aussi indispensable dans le jeu du Barça malgré l'âge avançant. Chef d'orchestre du Real Madrid et de la sélection de Croatie, Luka Modric a également obtenu vos suffrages. Un cran plus bas, la révélation N'Golo Kanté fournit de gros gages de sécurité à ce milieu très complémentaire. Une juste récompense pour l'infatigable travailleur de l'entrejeu et porte-bonheur puisqu'il a décroché un incroyable titre de champion d'Angleterre avec Leicester avant de rejoindre Chelsea où il occupe la tête du classement.

En état de grâce par moment, Dimitri Payet et Riyad Mahrez n'ont pas démérité mais il leur aura manqué un peu de constance pour intégrer le onze type. Idem pour Paul Pogba, dont on attend toujours plus en Bleu ou avec Manchester United qui en a fait le joueur le plus cher de l'histoire l'été dernier en dépensant 105 millions d'euros (hors bonus).

Ronaldo, Messi, Griezmann, une attaque Ballon d'Or

Et comme on garde le meilleur pour la fin, force est de constater que vous avez eu du goût pour former votre ligne offensive en choisissant tout simplement le podium du Ballon d'Or ! Seule différence : vous avez assez nettement préféré Messi à Ronaldo. D'ailleurs, faut-il vraiment justifier la présence de ce trio ? Doublé Euro-Ligue des Champions pour le Portugais, coups de génie en série pour la Pulga et buts à la pelle pour le nouveau chouchou des Français : cette attaque fait rêver…

Cependant, d'autres auraient pu avoir leur place aussi. On pense à Luis Suarez, qui a enfilé les buts avec le Barça, ou encore à son compère Neymar, qui a également brillé, aussi bien au dribble, qu'à la passe ou à la conclusion. Sans oublier Gareth Bale, sauveur régulier du Real et rafraîchissante surprise de l'Euro avec le Pays de Galles. Mais il faut dire que la concurrence était particulièrement rude cette année.

Rappel des joueurs nommés par l'UEFA (et en gras, les joueurs ayant récolté le plus de votes) :

Gardiens : Gianluigi Buffon (Juventus Turin) avec 65,8% des votes, Jan Oblak (Atletico Madrid), Keylor Navas (Real Madrid), Rui Patricio (Sporting CP)

Latéral droit : Juanfran (Atletico Madrid) avec 54% des votes, Dani Carvajal (Real Madrid)

Défenseurs centraux : Sergio Ramos (Real Madrid) avec 22,1% des votes, Leonardo Bonucci (Juventus Turin) avec 21,8% des votes, Laurent Koscielny (Arsenal) avec 20,7% des votes, Pepe (Real Madrid), Diego Godin (Atletico Madrid), Jérôme Boateng (Bayern Munich), Gerard Piqué (FC Barcelone), Joshua Kimmich (Bayern Munich), Toby Alderweireld (Tottenham)

Latéral gauche : Raphaël Guerreiro (Borussia Dortmund) seul en lice et élu d'office.

Milieux de terrain : Andrés Iniesta (FC Barcelone) avec 27,2% des votes au premier tour, Luka Modric (Real Madrid) avec 32,2% des votes au second tour (sans Iniesta), N'Golo Kanté (Chelsea) avec 28,5% des votes et Toni Kroos (Real Madrid) avec 21,7% des votes au troisième tour (sans Iniesta ni Modric), Paul Pogba (Manchester United), Dimitri Payet (West Ham), Riyad Mahrez (Leicester City), Kevin De Bruyne (Manchester City), Yannick Ferreira Carrasco (Atletico Madrid), Grzegorz Krychowiak (PSG), Aaron Ramsey (Arsenal), Joe Allen (Stoke City)

Attaquants : Lionel Messi (FC Barcelone) avec 39,8% des votes, Cristiano Ronaldo (Real Madrid) avec 30,4% des votes, Antoine Griezmann (Atletico Madrid) avec 10,8% des votes, Luis Suarez (FC Barcelone), Pierre-Emerick Aubameyang (Borussia Dortmund), Neymar (FC Barcelone), Robert Lewandowski (Bayern Munich), Sergio Agüero (Manchester City), Gareth Bale (Real Madrid), Alexis Sanchez (Arsenal), Zlatan Ibrahimovic (Manchester United), Gonzalo Higuain (Juventus Turin)

Un 3-4-3 comme alternative

En sacrifiant les latéraux et en optant pour une défense à trois - un système qui permet notamment de se passer de Guerreiro pour avoir un onze 100% composé de vos votes -, on peut également mettre sur pied une équipe-type légèrement différente. Pas de changement dans le but où Buffon reste en place. En revanche, Laurent Koscielny, patron de la défense d'Arsenal et auteur d'un bel Euro avec les Bleus, rejoint Ramos et Bonucci en charnière centrale.

Dans l'entrejeu, Kanté reste placé derrière Modric et Iniesta auxquels on ajoute Toni Kroos, très régulier que ce soit au Real ou avec l'Allemagne, pour former un redoutable trio au milieu de terrain. Enfin l'attaque demeure inchangée avec Messi, Griezmann et Ronaldo.

