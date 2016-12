Nice : Balotelli se trouve déjà dans le viseur de clubs anglais...

Auteur d'une première partie de saison intéressante sous les couleurs de l'OGC Nice, l'attaquant Mario Balotelli suscite d'ores et déjà l'intérêt de plusieurs formations anglaises. Le classement final du Gym en Ligue 1 risque d'avoir une énorme importance sur ce dossier.

«Une chance de garder Balotelli l'été prochain ? Une toute petite peut-être, mais vraiment petite. Quand on fait des deals d'une saison comme avec Hatem, on gagne de l'argent indirectement et c'est positif. Et on a déjà des pistes pour le remplacer l'été prochain.»

Lucide, le président de l'OGC Nice Jean-Pierre Rivère s'était montré particulièrement prudent au moment d'évoquer l'avenir de l'attaquant Mario Balotelli début décembre. Débarqué gratuitement en provenance de Liverpool cet été, le Transalpin a effectué une première partie de saison intéressante avec 8 buts en 9 apparitions en Ligue 1. De quoi susciter des convoitises...

Balotelli a déjà des touches en Angleterre

Malgré quelques pépins physiques, le buteur de 26 ans a affiché un bon niveau de jeu sous les couleurs des Aiglons en étant notamment décisif avec des doublés lors de grandes rencontres face à Marseille (3-2) ou encore Monaco (4-0). Du coup, des formations anglaises ont déjà noué des premiers contacts avec son agent Mino Raiola.

«On a déjà eu des discussions avec des clubs anglais, mais c'est vraiment trop tôt pour le dire. On veut travailler au jour le jour avec Mario», a expliqué le représentant au micro de talkSPORT. Bien évidemment, les formations de Premier League vont vouloir attendre de voir le comportement de Balotelli sur la seconde partie de saison avant d'agir, mais sa situation contractuelle, libre en juin prochain, va forcément attirer les équipes.

Pour le garder, Nice a besoin de la LdC

Pour ne pas connaître le même scénario qu'avec Hatem Ben Arfa, parti gratuitement au Paris Saint-Germain après une année brillante à Nice, le Gym va devoir confirmer sur la seconde partie de saison. Actuel leader de L1, le club azuréen devra absolument rester sur le podium du championnat de France, ce qui serait synonyme de qualification pour la prochaine Ligue des Champions, pour avoir une chance de convaincre Balotelli de rester.

Car malgré son gros salaire actuel, estimé à 450 000 euros par mois, l'Italien devrait prétendre à beaucoup plus après ses récentes performances, notamment avec la probable surenchère des formations anglaises. Mais avant de penser à la gestion du cas de l'avant-centre, Nice doit surtout tenter de garder son excellent rythme en tête de la L1.

