PSG : Jesé donne son feu vert pour un retour au bercail ! Romain Lantheaume - Actu Transferts, Mise en ligne: le 22/12/2016 à 10h28 Par Taille du texte: Email Imprimer Partager: Taille du texte: Partager: D'abord pris sur le ton de la plaisanterie, le prêt de l'ailier du Paris Saint-Germain Jesé à Las Palmas s'annonce en très bonne voie. D'après la Cadena SER, l'Espagnol a donné son accord pour rejoindre le club de sa ville natale. Mais le PSG exigerait la prise en charge d'une partie de son salaire. Jesé vers un retour aux sources cet hiver. «Si Jesé le souhaite, il est le bienvenu, mais c'est un joueur du PSG qui a un salaire très important, loin de nos capacités financières.» Il y a une semaine, lorsque les premières rumeurs liant l'ailier du Paris Saint-Germain Jesé à l'UD Las Palmas sont apparues, le président du club insulaire Miguel Angel Ramírez a décidé de faire profil bas. Mais le dirigeant cachait visiblement bien son jeu ! En effet, d'après la Cadena SER, le buteur de 23 ans a rencontré les dirigeants de l'équipe de sa ville natale à Paris. A l'issue de ces «discussions positives», l'ancien Madrilène aurait même donné sa parole pour rejoindre en prêt le club des Canaries cet hiver ! Pour boucler la transaction, il ne manque plus que le feu vert du PSG, qui souhaiterait que Las Palmas prenne en charge une partie du salaire du joueur, estimé à 250 000 euros brut mensuels. Un point qui pourrait poser quelques difficultés à une formation dotée de moyens limités… Jesé, c'est 25 millions d'euros pour 2 buts… Sportivement en tout cas, le départ de Jesé, très décevant depuis son recrutement l'été dernier en provenance du Real Madrid pour 25 millions d'euros, ne constituerait pas un problème pour le quadruple champion de France en titre. Souvent transparent, l'ailier n'a inscrit que 2 buts en 14 apparitions toutes compétitions confondues, dont un penalty... «L'hypothèse d'un départ, je ne pense pas à ça pour lui. Mais après, on en parlera avec le club et on verra les opportunités qui se présentent», a récemment admis l'entraîneur parisien Unai Emery. Avec l'arrivée en bonne voie de l'ailier de Wolfsbourg Julian Draxler, le club de la capitale pourrait sans problème se passer de Jesé lors de la seconde partie de saison. L'AS Roma et le Milan AC recalés Alors que l'AS Roma et le Milan AC le sollicitaient également, Jesé semble sur le point d'effectuer un pari osé. Mais après tout, quoi de mieux que le club de sa ville natale, où il n'a encore jamais évolué, pour reprendre confiance ? «Las Palmas est sa maison et ce serait une bonne destination pour lui. (…) Il a un profil de joueur qui s'adapterait parfaitement à l'équipe», soulignait récemment Ramírez. Puis le club insulaire, 10e de Liga à la trêve, a réalisé une première partie de saison intéressante, même s'il la doit surtout à son départ canon (3 victoires lors des quatre premières journées). Conscient qu'il s'expose aux moqueries en rejoignant une formation moins huppée, Jesé n'a plus de temps à perdre pour reprendre le fil d'une carrière décevante depuis sa blessure aux ligaments du genou en mars 2014. Et qui sait, à terme, c'est peut-être le PSG qui s'en frottera les mains… D'après vous, Jesé a-t-il raison de partir pour tenter de se relancer loin du PSG ? Auriez-vous préféré qu'il rejoigne un club plus huppé comme la Roma ? N'hésitez pas à réagir et à débattre dans l'espace «Ajouter un commentaire» …





