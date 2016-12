L'équipe type de L1 - 19e journée Pierre-Damien Lacourte - L'equipe Type De L1, Mise en ligne: le 22/12/2016 à 00h50 Par Taille du texte: Email Imprimer Partager: Taille du texte: Partager: Intenable face à Toulouse, le Dijonnais Loïs Diony est élu joueur de la journée. Le Parisien Thiago Silva, le Marseillais Anguissa, le Lyonnais Lacazette et le Nantais Dupé se sont aussi distingués à l'occasion de cette 19e journée de Ligue 1 et figurent au sein de l'équipe type de Maxifoot. Le Dijonnais Loïs Diony a fait très mal aux Toulousains. Après chaque journée de championnat, Maxifoot compose son équipe type. Le meilleur "onze" et sept remplaçants sont choisis selon leurs performances. Les titulaires récoltent trois points, les remplaçants reçoivent un point. Remplaçants : 12. Fouad Chafik (Dijon)

13. Joris Gnagnon (Rennes)

14. Mehdi Abeid (Dijon)

15. Allan Saint-Maximin (Bastia)

16. Benoît Costil (Rennes)

17. Nabil Fekir (Lyon)

18. Bafetimbi Gomis (Marseille) En détails : Le joueur de la journée : Loïs Diony (Dijon) C'est l'une des révélations de la saison. L'attaquant dijonnais a encore démontré toutes ses qualités face à Toulouse en étant intenable sur tout le front de l'attaque. Véritable poison, il n'a eu de cesse de poser des problèmes aux défenseurs toulousains. Il a amené le danger sur chaque ballon touché ou presque. Maxime Dupé (Nantes) Au sol comme dans les airs, le portier remplaçant nantais, sur lequel Sergio Conceiçao avait pourtant de gros doutes, a répondu présent face à Montpellier en multipliant les arrêts. Une prestation très aboutie de la part du numéro deux des Canaris qui va forcément grimper dans l'estime du Portugais après cette rencontre. Thomas Meunier (Paris SG) Titulaire face à Lorient, le Belge a réalisé une très belle partie avec des montées incessantes dans son couloir durant 90 minutes mais surtout, une réalisation de toute beauté à la suite d'un enchaînement sombrero-reprise lobée dans un angle fermé. Meunier a marqué des points et peut-être réduit l'écart avec Aurier. Igor Lewczuk (Bordeaux) Museler l'attaque Balotelli-Pléa-Belhanda n'a rien d'évident. Le défenseur bordelais y est parvenu en multipliant les interventions décisives face à Nice. En fin de match, il fait aussi dégoupiller l'attaquant italien. Du très solide. Thiago Silva (Paris SG) Le capitaine parisien s'est rassuré face à une équipe de Lorient relativement peu dangereuse. Il aurait pu trouver la faille en début de partie sur une frappe à bout portant mais Ciani l'en a empêché. Ce n'était que partie remise puisque le Brésilien a trompé Delecroix juste après la pause sur une tête croisée à la suite d'un corner parfait de Lucas. Lucas Lima (Nantes) Solide sur son côté gauche, le défenseur nantais a offert la victoire à son équipe face à Montpellier en marquant sur penalty en début de match. Par la suite, il peut même s'offrir le doublé mais Pionnier en a décidé autrement en sortant sa tête. Lucas (Paris SG) Le Brésilien a réalisé un début match très intéressant contre Lorient, n'hésitant pas à provoquer dans son couloir droit. Il est aussi à l'origine du but contre son camp de Touré avant le repos. Au retour des vestiaires, c'est sur corner qu'il est passeur décisif pour Thiago Silva avant qu'il n'y aille de son but sur un joli lob à l'entrée de la surface. Un match plein du numéro 7 qui soigne un peu plus ses statistiques. Marco Verratti (Paris SG) Dans la lignée de son match à Guingamp, l'Italien a montré un visage plutôt séduisant contre Lorient en réalisant plusieurs ouvertures de grande qualité vers Lucas et Meunier. C'est sur l'une d'elles qu'il offre au Brésilien le cinquième but de son équipe. Franck Anguissa (Marseille) Critiqué sous les ordres de Franck Passi, le milieu de terrain marseillais a clairement progressé sous les ordres de Rudi Garcia dans ce rôle de relayeur. Avec un gros volume de jeu, il a posé des problèmes à Bastia par ses courses et a été décisif sur l'ouverture du score avec la talonnade dans la surface pour Cabella. Surprenant. Alexandre Lacazette (Lyon) Déjà buteur lors des deux précédents matchs, l'attaquant lyonnais termine bien l'année. En ouvrant le score sur la première occasion de la partie contre Angers, l'international français a placé l'OL sur les bons rails. Derrière, le Guadeloupéen s'est plutôt montré inspiré en tentant de combiner avec ses coéquipiers puis en servant Fekir pour le 2-0. Michel le prive du doublé en repoussant sa tête sur la barre. Jimmy Briand (Guingamp) Le capitaine guingampais a encore sorti un gros match à Metz. L'ancien Lyonnais, auteur d'un doublé, pensait bien offrir trois nouveaux points à son équipe. Malheureusement pour lui, Johnsson a dû s'incliner face à Hein en toute fin de rencontre. Classement par joueur : Thiago Silva prend les commandes 1. Silva (Paris-SG) : 21 points

2. Glik (Monaco) : 19 points

3. Ricardo Pereira (Nice) : 16 points

4. Lacazette (Lyon) : 14 points

5. Sabaly (Bordeaux) - Ruffier (St-Etienne) : 12 points

7. Diony (Dijon) - Silva , Lemar , Sidibé (Monaco) - Sanson (Montpellier) - Cyprien (Nice) : 11 points

13. Fernando Marçal (Guingamp) - Seri , Balotelli (Nice) - Kurzawa (Paris-SG) : 10 points

17. Fabinho , Falcao (Monaco) - Cavani (Paris-SG) : 9 points

20. Reynet (Dijon) - Briand (Guingamp) - Bakayoko (Monaco) - Belhanda , Dante (Nice) - Di María (Paris-SG) : 8 points

26. Johnsson (Guingamp) - Thauvin (Marseille) - Touré (Monaco) - Boudebouz (Montpellier) - Verratti (Paris-SG) - Malcuit (St-Etienne) : 7 points

32. Saint-Maximin , Crivelli , Leca (Bastia) - Lewczuk (Bordeaux) - Lopes (Lille) - Gonalons , Tolisso , Darder , Valbuena (Lyon) - Gomis , Rolando (Marseille) - Ninga (Montpellier) - Pedretti (Nancy) - Baysse (Nice) - Aurier , Trapp , Rabiot , Maxwell (Paris-SG) - Toivonen , Braithwaite , Jullien (Toulouse) : 6 points

53. Rodelin (Caen) - Moukandjo (Lorient) - Lopes , Fekir (Lyon) - Erdinç (Metz) - Pléa (Nice) - Lucas (Paris-SG) - Ntep (Rennes) - Lafont (Toulouse) : 5 points

62. Michel , Thomas , Toko Ekambi (Angers) - Abeid (Dijon) - Salibur (Guingamp) - Rafael , Ghezzal (Lyon) - Lopez (Marseille) - Mbappe Lottin , Germain (Monaco) - Lasne (Montpellier) - Riou (Nantes) - Sarr (Nice) - Grosicki , Gnagnon (Rennes) : 4 points

77. Diedhiou , Ndoye (Angers) - Bengtsson , Coulibaly (Bastia) - Kamano , Sertic , Carrasso , Laborde , Malcom (Bordeaux) - Féret (Caen) - Bernard , Tavares , Marié (Dijon) - Coco , Sorbon (Guingamp) - Corchia , Basa , Sankhare , Sliti (Lille) - Koffi , Cafú , Lecomte , Le Goff (Lorient) - Ferri , Diakhaby , Mammana (Lyon) - Anguissa , Cabella , Sakai (Marseille) - Jouffre , Vion , Falette (Metz) - Mendy , Jemerson , Carrillo , Dirar (Monaco) - Pionnier , Hilton (Montpellier) - Diarra , Badila , Cuffaut , N'Dy Assembé (Nancy) - Lima , Dupé (Nantes) - Eysseric (Nice) - Meunier , Kimpembe (Paris-SG) - Baal , André , Gourcuff (Rennes) - Pogba , Veretout , Lacroix , Beric (St-Etienne) - Diop , Trejo (Toulouse) : 3 points

133. Karamoh , Santini (Caen) - Chafik (Dijon) - Fanni (Marseille) - Dia (Nancy) - Dalbert Henrique (Nice) : 2 points

139. Mangani , Traoré (Angers) - Prior , Ménez (Bordeaux) - Sammaritano , Lotiès (Dijon) - Diallo (Guingamp) - Waris , Cabot (Lorient) - Yanga-Mbiwa (Lyon) - N'Jie , Vainqueur , Hubocan (Marseille) - Milán , Bisevac , Didillon (Metz) - Skhiri (Montpellier) - Ait Bennasser (Nancy) - Bammou , Thomsen , Gillet , Sala (Nantes) - Cardinale (Nice) - Krychowiak , Matuidi (Paris-SG) - Costil , Danzé , Saïd , Sio (Rennes) - Perrin , Monnet-Paquet (St-Etienne) - Durmaz (Toulouse) : 1 point Classement par club : Monaco voit le PSG revenir 1. Monaco - 105 points

2. Paris-SG - 92 points

3. Nice - 84 points

4. Lyon - 66 points

5. Marseille - 37 points

6. Guingamp, Dijon - 36 points

8. Bordeaux, Montpellier - 35 points

10. St-Etienne - 33 points

11. Toulouse - 30 points

12. Rennes - 26 points

13. Bastia - 24 points

14. Nancy - 21 points

15. Angers - 20 points

16. Lorient - 19 points

17. Lille - 18 points

18. Metz - 17 points

19. Nantes - 14 points

20. Caen - 12 points C'était l'équipe type de la 19e journée de Ligue 1. Rendez-vous dès ce jeudi pour découvrir les meilleurs joueurs de la phase aller du championnat !





Partager sur FacebookPartager sur TwitterPartager sur Google+ Un problème avec cet article ? Prévenez-nous en cliquant sur ce lien





Publiez un commentaire avec votre compte Facebook, Yahoo, Hotmail ou AOL AIDE REAGISSEZ : Communauté FACEBOOK Communauté DISQUS Pour signaler un abus, contactez moderation@maxifoot.fr



REAGISSEZ : Communauté FACEBOOK Communauté DISQUS