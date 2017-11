Divers : Adebayor a pensé au suicide « Par Romain Rigaux - Le 08/11/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Désormais en Turquie sous les couleurs de l'Istanbul Basaksehir, Emmanuel Adebayor (33 ans, 10 matchs et 4 buts en championnat cette saison) retrouve le moral. L'attaquant togolais a vécu une très mauvaise période en Angleterre avec une pression familiale qui l'a parfois fait penser au suicide. "Le foot, dans trois-quatre ans, c’est fini. Par contre, le nom de famille reste, ainsi que la personne. J’ai gardé ça pendant tellement d’années. Combien de fois j’ai eu l’idée de me suicider.... Je suis dégoûté d’en être passé par là, mais je suis soulagé de l’avoir fait", a confié Adebayor à So Foot. "Ils n’appellent pas pour prendre des nouvelles, mais pour me demander de l’argent. C’était le cas après que je me sois pété les ischios à Tottenham : ils m’ont appelé pendant mon scan en me demandant si je pouvais payer l’école du petit. Demandez-moi des nouvelles de ma santé, d’abord !", raconte l'ancien Monégasque. En 2015, il avait expliqué que sa famille pillait son argent. "Ils n’appellent pas pour prendre des nouvelles, mais pour me demander de l’argent. C’était le cas après que je me sois pété les ischios à Tottenham : ils m’ont appelé pendant mon scan en me demandant si je pouvais payer l’école du petit. Demandez-moi des nouvelles de ma santé, d’abord !", raconte l'ancien Monégasque. En 2015, il avait expliqué que sa famille pillait son argent.

