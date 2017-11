Nantes : Sala n'a pas peur du PSG et de l'ASM « Par Damien Da Silva - Le 08/11/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Auteur d'un bon début de saison, le FC Nantes occupe actuellement la 5e place du classement en Ligue 1. Mais les Canaris vont avoir un calendrier difficile avec des matchs à venir face au Paris Saint-Germain, le 18 novembre, et l'AS Monaco, le 29 novembre. Pas de quoi effrayer le buteur nantais Emiliano Sala (27 ans, 11 matchs et 3 buts en L1 cette saison). "Peur de la série à venir ? Non, non. On fait ce métier depuis tout petit. C’est beau de jouer ce type de match. C’est vrai que le PSG et Monaco cartonnent ! On sait à quoi s’attendre. Ce sont des matchs qu’il faut jouer. Après, on a un coach, on va bien se préparer", a prévenu l'Argentin pour Presse Océan. Avec le tacticien Claudio Ranieri, les Nantais réserveront sûrement quelques surprises aux Parisiens et aux Monégasques. Avec le tacticien Claudio Ranieri, les Nantais réserveront sûrement quelques surprises aux Parisiens et aux Monégasques.

