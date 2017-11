OM : son poste, Sanson calme le jeu « Par Damien Da Silva - Le 08/11/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Début octobre, le milieu de terrain de l'Olympique de Marseille Morgan Sanson (23 ans, 10 matchs et 4 buts en L1 cette saison) avait été recadré par son entraîneur Rudi Garcia pour ses propos concernant son positionnement sur le terrain (voir ici). De retour à un bon niveau dans un rôle de meneur de jeu en l'absence de Dimitri Payet, blessé, l'ancien Montpelliérain a évolué dans son discours. "Moi j'aime tous les systèmes. Le 4-3-3, le 4-2-3-1, j'adore jouer dans le cœur du jeu au milieu de terrain. C'est là où je me sens le plus influent. J'ai joué aussi sur le côté, je respecte les choix du coach, dès qu'on me met sur le terrain je fais le maximum pour être le plus performant. Ce qui me tient à cœur, c'est uniquement d'être sur le terrain, et donc je suis le Marseillais le plus heureux", a confié Sanson sur les ondes de la radio RMC. Des propos qui devraient satisfaire Garcia. Des propos qui devraient satisfaire Garcia.

