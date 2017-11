PSG : Di Maria conservé, Pastore sacrifié ?

Comme nous vous l'indiquions mardi (voir ici), le Paris Saint-Germain doit trouver environ 80 millions d'euros pour rester dans les clous du fair-play financier de l'UEFA. Selon les informations du média Le Parisien, le club de la capitale veut récupérer une partie de cette somme, 50 millions d'euros, par l'intermédiaire de plusieurs ventes en janvier.

Sans surprise, l'ailier Lucas (25 ans, 5 apparitions et 1 but en L1 cette saison), peu utilisé par Unai Emery, devrait être invité à faire ses valises. Par contre, toujours d'après le média régional, le PSG souhaite conserver Angel Di Maria (29 ans, 8 matchs en L1 cette saison), précieux dans les rotations effectuées par le technicien espagnol, et ainsi sacrifier Javier Pastore (28 ans, 6 matchs et 2 buts en L1 cette saison), irrégulier et trop souvent blessé. Une affaire à suivre cet hiver...