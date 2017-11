Barça : Suarez revient sur le feuilleton Neymar « Par Damien Da Silva - Le 08/11/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Au terme d'un long feuilleton l'été dernier, l'attaquant Neymar (25 ans, 8 matchs et 7 buts en L1 cette saison) a quitté le FC Barcelone pour le Paris Saint-Germain. D'après la presse espagnole, les joueurs catalans, dont Luis Suarez (30 ans, 8 matchs et 3 buts en Liga cette saison), ont tout tenté à l'époque pour retenir le Brésilien. Une information confirmée par l'Uruguayen lors d'un entretien accordé à El Mundo Deportivo. "J’ai toujours essayé de tout faire pour qu’il reste parce que je croyais que c’était ici qu’il serait le mieux, mais c’est une décision qui lui appartient. Il avait des doutes et nous, ce que nous devions faire, c’était penser à l’équipe et à notre attaque. Nous avons essayé de le convaincre de rester mais à aucun moment nous lui avons dit qu'il ne serait pas heureux à Paris. En raison de notre amitié, c’était douloureux de le voir partir", a raconté Suarez. En difficulté devant le but en ce début de saison, l'ancien joueur de Liverpool souffre sûrement de l'absence de Neymar. En difficulté devant le but en ce début de saison, l'ancien joueur de Liverpool souffre sûrement de l'absence de Neymar.

