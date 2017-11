Barça : Neymar manque à Suarez « Par Damien Da Silva - Le 08/11/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- L'été dernier, l'attaquant Neymar (25 ans, 8 matchs et 7 buts en L1 cette saison) a quitté le FC Barcelone pour le Paris Saint-Germain lors d'un transfert estimé à 222 millions d'euros. Avant-centre du club catalan, Luis Suarez (30 ans, 8 matchs et 3 buts en Liga cette saison) a admis que le Brésilien manquait énormément au sein du vestiaire des Blaugrana. "Neymar nous manque sur le terrain, mais encore plus hors du terrain, parce qu’il est spécial. Il parlait beaucoup, on riait énormément, il transmettait de la joie de vivre tout le temps. Ney a été important pour nous. Maintenant, il est dans une autre équipe et je n’ai pas de rancœur", a assuré l'Uruguayen pour El Mundo Deportivo. Malgré son départ, Neymar est resté proche de plusieurs joueurs du Barça, dont Suarez. Malgré son départ, Neymar est resté proche de plusieurs joueurs du Barça, dont Suarez.

