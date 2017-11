Man Utd : Besiktas veut Fellaini

Joker de luxe à Manchester United, Marouane Fellaini (29 ans, 7 apparitions et 3 buts en Premier League cette saison) plaît à Besiktas. Désireux de renforcer son milieu de terrain, qui pourrait être délaissé par Oguzhan Özyakup, pisté par Arsenal (voir la brève de 15h36), le club turc n'a pas caché son intérêt pour le Belge.

"Fellaini fait partie de nos plans et son nom et sur notre short-list, a indiqué le dirigeant de la formation stambouliote, Metin Albayrak, dans des propos rapportés par Sky Sports. Nous avons fait plusieurs tentatives pour le recruter, mais il n'est pas notre seule cible. Nos émissaires voient 20 joueurs par semaine. Le club a des plans pour le marché turc et européen et nous sommes en négociations."

Pour rappel, le Diable Rouge est sous contrat jusqu'en juin prochain avec le club anglais.