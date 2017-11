OM : Sanson revient sur sa période difficile « Par Youcef Touaitia - Le 07/11/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Titulaire en début de saison avec l'Olympique de Marseille, Morgan Sanson (23 ans, 10 matchs et 4 buts en L1 cette saison) a perdu sa place lorsque Rudi Garcia est passé du 4-3-3 à un 4-2-3-1. Brillant lors de ses dernières sorties, le milieu de terrain, qui profite de l'absence de Dimitri Payet, blessé, est revenu sur cette période compliquée. "Cette période a été difficile pour moi, parce que je suis un compétiteur et que j’aspire à être tout le temps sur le terrain, a confié l'ancien Montpelliérain sur les ondes de RMC. Mais comme je l’ai toujours fait, je me suis réfugié derrière le travail. J’ai travaillé deux fois plus et quand le coach a fait appel à moi, j’ai essayé de répondre présent." En tout cas, Sanson ne déçoit pas et offre une possibilité supplémentaire au coach phocéen. En tout cas, Sanson ne déçoit pas et offre une possibilité supplémentaire au coach phocéen.

