Nice : Seri se retrouve en Verratti « Par Damien Da Silva - Le 07/11/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Auteur de belles performances avec l'OGC Nice, le milieu de terrain Jean-Michaël Seri (26 ans, 6 matchs et 1 but en L1 cette saison) s'est imposé comme l'un des meilleurs joueurs à son poste en Ligue 1. Dans les colonnes du magazine France Football, l'Ivoirien a expliqué qu'il se retrouvait dans le jeu de son homologue parisien Marco Verratti (25 ans, 8 matchs en L1 cette saison). "En lui, je vois ma façon de penser, de jouer, de concevoir le football. Je l’apprécie car il crée du jeu, il bonifie ceux qui sont autour de lui. Il possède également cette vision large. C’est un modèle. Je regarde les matchs de Paris, j’essaie de m’en inspirer. Il sait jouer long, jouer court, etc. Certains disent que je suis plus fort, mais je crois qu’il a de l’avance. C’est vrai aussi qu’il a des joueurs autour de lui qui lui facilitent les choses. Mais, moi non plus, je n’ai pas à me plaindre. Le talent, on l’a aussi à Nice, même si ça manque d’expérience en comparaison", a analysé Seri. Un bel hommage pour l'international italien. Un bel hommage pour l'international italien.

