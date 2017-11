Real : Marcelo - "Benzema doit s'améliorer"

De nouveau muet contre Las Palmas (3-0), dimanche en Liga, l'attaquant Karim Benzema (29 ans, 7 matchs et 1 but en Liga cette saison) inquiète avec le Real Madrid. Son partenaire, le latéral gauche Marcelo (29 ans, 8 matchs et 1 but en Liga cette saison), lui a conseillé de poursuivre ses efforts pour éteindre les sifflets d'une partie du public merengue.

"Je ne vais pas parler d’injustice car ici, tous les joueurs ont déjà été sifflés. Si les supporters te sifflent, c’est que tu dois t’améliorer. C’est difficile de jouer dans ces conditions mais il faut s’entraîner comme Benzema le fait, se battre... Les sifflets font partie du football", a assuré le Brésilien en zone mixte.

Un constat similaire pour Cristiano Ronaldo, également dans une période très compliquée.