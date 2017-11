PSG : Aurier a décidé de partir après Lorient

Lors du dernier mercato d'été, le latéral droit Serge Aurier (24 ans, 5 matchs en Premier League cette saison) a quitté le Paris Saint-Germain pour Tottenham à l'occasion d'un transfert estimé à 25 millions d'euros. Dans une interview accordée à Canal +, l'Ivoirien est revenu sur son départ du club de la capitale.

"Partir ? Pour moi c'était le bon choix, parce qu'au bout d'un moment je ne me sentais plus à l'aise. Avec les médias, ce n'était pas top. (...) Ça n'allait jamais finir. Ce qui s'est passé à Lorient, on en a fait tout une affaire (il a mis très longtemps à être prêt pour entrer sur la pelouse, ndlr), parce qu'on a perdu à Barcelone il fallait trouver quelque chose qui explose, et ce jour là c'était moi, encore. Pour moi cet épisode là a été le clap de fin, c'est à partir de là que j'ai vraiment décidé de partir", a confié Aurier.

Après l'affaire Périscope, l'ancien Toulousain avait besoin d'un nouveau départ.