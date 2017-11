PSG : Meunier a été proche de Chelsea... « Par Damien Da Silva - Le 05/11/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Doublure de Daniel Alves cette saison au Paris Saint-Germain, le latéral droit Thomas Meunier (26 ans, 7 matchs et 3 buts en L1 cette saison) s'est posé des questions sur son avenir au moment de l'arrivée du Brésilien cet été. Et le Belge a même eu l'opportunité de rejoindre Chelsea lors du dernier mercato... "J’attendais une arrivée à mon poste mais pas celle de Daniel Alves. Je ne savais pas quoi penser. Allais-je partir ou rester sur le banc ? J’aurais pu partir à Chelsea lors du dernier jour du mercato mais je ne le voulais pas. Je suis bien ici et je ne veux pas partir. Je veux devenir le premier choix d’ici la fin de saison", a lancé Meunier pour la télévision flamande. Finalement, Meunier est resté au PSG et Chelsea a recruté Davide Zappacosta en provenance du Torino à ce poste. Finalement, Meunier est resté au PSG et Chelsea a recruté Davide Zappacosta en provenance du Torino à ce poste.

News lue par 7628 visiteurs Partager sur FacebookPartager sur TwitterPartager sur Google+