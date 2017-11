L1 : Metz 0-3 Lille (fini)

Après une première période compliquée, Lille a réussi à s’imposer sur la pelouse de Metz (3-0) lors de la 12e journée de Ligue 1 ce dimanche.

Après un bon début de match, les Dogues éprouvaient rapidement des difficultés face à des Messins plus mordants. Dangereux, les Lorrains butaient sur un grand Maignan, auteur de parades décisives sur une tête de Cafu puis une frappe de Dossevi. De plus en plus confiants, les hommes de Frédéric Hantz poussaient mais Maignan était tout simplement héroïque avec un arrêt à bout portant face à Niakhaté puis un duel remporté face à Roux. Et contre le cours du jeu, le LOSC ouvrait le score juste avant la pause sur un penalty obtenu et transformé par Pépé (0-1, 45+2e). Un vrai hold-up !

Au retour des vestiaires, les Nordistes revenaient avec de meilleures intentions et Ponce était proche du break mais Didillon s’interposait. Après un moment difficile, les Grenats retrouvaient des couleurs et multipliaient les offensives. Mais après l’heure de jeu, les Lillois profitaient des espaces laissés par les Messins pour faire le break sur un but de Bahlouli d’une frappe croisée après un tir sur la barre d’El-Ghazi (0-2, 68e).

Vaillants, les Lorrains tentaient bien de réagir, mais manquaient de précision à l’image d’une tête non cadrée de Niane. En fin de partie, Pepe enfonçait le clou et s’offrait un doublé pour plier cette partie (0-3, 87e). Une victoire très précieuse pour le LOSC, qui reste 19e au classement mais recolle aux autres équipes. Avec ce succès, Bielsa a sauvé sa peau...