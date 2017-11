OM : Garcia commente l'"affaire Evra"

Alors que l'Olympique de Marseille s'est incliné sur la pelouse du Vitoria Guimaraes (0-1), ce jeudi en Ligue Europa, c'est bien Patrice Evra (36 ans) qui fait l'actualité ces dernières minutes. Et pour cause, le latéral gauche, initialement remplaçant, a été expulsé avant même la rencontre pour avoir frappé un supporter marseillais (voir la vidéo de 21h35). Interrogé à ce sujet, Rudi Garcia a regretté le geste malheureux de son joueur.

"On va regarder ce qu’il s’est passé. En ce qui me concerne, j’ai des infos, mais je n’ai rien vu car j’étais dans le vestiaire. En revanche, je peux dire deux choses : Patrice, au vu de son expérience, ne doit pas répondre aux provocations. Ce qu’il faut dire également, c’est que le supporter en question n’est pas un supporter de l’OM. Lorsqu’on l’est, on n’insulte pas l’un de ses joueurs. Mais une fois encore, Pat' a de l’expérience et il n’aurait pas du réagir. Je me suis trouvé avec une solution en moins", a lâché l'entraîneur phocéen au micro de beIN SPORTS.

Un événement dont Evra et l'OM auraient pu se passer...