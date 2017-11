Real : Pochettino verrait bien Zidane en PL « Par Romain Lantheaume - Le 01/11/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Confronté à une période plus compliquée avec le Real Madrid, distancé de huit points par le FC Barcelone en Liga, l’entraîneur Zinédine Zidane continue de susciter l’admiration de ses pairs, à l’instar du manager de Tottenham, Mauricio Pochettino, qui verrait bien le Français coacher en Premier League. "A l'avenir, il pourrait tout à fait travailler en Angleterre, avec ses capacités, sa personnalité, ce qu'il montre avec le Real, et le titre de meilleur entraîneur du monde que vient de lui attribuer la FIFA. Pourquoi pas ?, a lancé l’Argentin en conférence de presse. Ça ne dépend que de lui. C'est sa décision, mais il a la capacité pour entraîner en Angleterre ou n'importe où ailleurs." En attendant, après avoir tenu tête au champion du monde 1998 à l’aller (1-1), Pochettino et les Spurs tenteront de surprendre les Merengue au retour ce mercredi (20h45) à Wembley en Ligue des Champions. En attendant, après avoir tenu tête au champion du monde 1998 à l’aller (1-1), Pochettino et les Spurs tenteront de surprendre les Merengue au retour ce mercredi (20h45) à Wembley en Ligue des Champions.

News lue par 6461 visiteurs Partager sur FacebookPartager sur TwitterPartager sur Google+