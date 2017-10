OM : Völler optimiste pour le club « Par Damien Da Silva - Le 30/10/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Ancien joueur de l'Olympique de Marseille (1992-1994), l'actuel directeur sportif du Bayer Leverkusen Rudi Völler reste attaché au club phocéen. Et l'Allemand continue de suivre l'actualité de l'actuel 4e de Ligue 1. "J'ai regardé le Classico entre Marseille et Paris, et c'était un grand match dans ce stade splendide. J'y suis retourné plusieurs fois et je connais les fans de l'OM, ils sont à fond, surtout contre Paris. Il y a une grosse rivalité, c'est sympa de regarder ce match. D'un point de vue global, Marseille a une belle équipe et un bon coach, ils auront leur mot à dire dans le championnat", a assuré Völler pour le quotidien L'Equipe. Avec un effectif de qualité, l'OM risque effectivement d'être dans la course au podium cette saison en L1. Avec un effectif de qualité, l'OM risque effectivement d'être dans la course au podium cette saison en L1.

