OM : V. Germain - "prendre le train en marche" Par Romain Rigaux - Le 29/10/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Après la victoire de Marseille contre Lille (1-0) ce dimanche soir, Valère Germain était très satisfait de rester au contact du podium. L'attaquant marseillais est conscient que l'OM ne doit pas laisser filer trop de points pour ne pas être distancé au classement. "Le championnat est très serré, on est qu'à la 11e journée. Les équipes qui doivent être devant le sont et il ne faut pas lâcher. Il faut prendre le train en marche. On avait pris que deux points les matchs précédents et on devait gagner", a déclaré l'ancien Monégasque en zone mixte. Avec 21 points, Marseille est 4e à une longueur de Lyon (3e), quatre de Monaco (2e) et huit du PSG (1er). Avec 21 points, Marseille est 4e à une longueur de Lyon (3e), quatre de Monaco (2e) et huit du PSG (1er).

