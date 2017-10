Nantes : Kita voulait Lewandowski... en 2007 « Par Youcef Touaitia - Le 29/10/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Considéré comme un des meilleurs attaquants du monde, Robert Lewandowski (29 ans, 16 matchs et 14 buts toutes compétitions cette saison) aurait pu connaitre une trajectoire bien différente. En effet, le président du FC Nantes, Waldemar Kita, assure que son compatriote polonais du Bayern Munich était proche de rejoindre les Canaris en 2007. "J’ai failli le prendre il y a dix ans. Il était à Lech Poznan. Il avait 20 ans, je suis allé voir l’un de ses matchs. Il a joué en numéro 10. J’ai adoré et j’ai dit : "Il faut l’acheter !" Je me suis renseigné. Il valait entre 800 000 € et 1 M€. Mais quand on a su que c’était moi qui étais intéressé, on m’a demandé entre 4 et 5 M€. On était en Ligue 2, c’était trop cher", a indiqué l'homme d'affaires pour Le Parisien. De quoi donner des regrets aux supporters nantais même s'il n'y avait aucune garantie pour que Lewandowski explose au plus haut niveau comme ç'a été le cas à son arrivée au Borussia Dortmund. De quoi donner des regrets aux supporters nantais même s'il n'y avait aucune garantie pour que Lewandowski explose au plus haut niveau comme ç'a été le cas à son arrivée au Borussia Dortmund.

News lue par 3753 visiteurs Partager sur FacebookPartager sur TwitterPartager sur Google+