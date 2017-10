OM : Garcia encense le mature Rami « Par Damien Da Silva - Le 28/10/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Recruté cet été en provenance du FC Séville, le défenseur central Adil Rami (31 ans, 9 matchs en L1 cette saison) s'est imposé comme le patron du secteur défensif de l'Olympique de Marseille. Après une première collaboration à Lille, l'entraîneur marseillais Rudi Garcia apprécie de pouvoir compter sur un tel soldat. "Il est plus mature. Il est toujours aussi joyeux et un compagnon de vestiaire agréable. Mais sur le terrain, c'est resté une force de la nature. Il a gagné en expérience et en approche des matchs", a souligné le technicien français devant les médias. A l'image de son match contre le Paris Saint-Germain (2-2) dimanche dernier, Rami permet à la défense de l'OM d'être plus solide. A l'image de son match contre le Paris Saint-Germain (2-2) dimanche dernier, Rami permet à la défense de l'OM d'être plus solide.

