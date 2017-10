PSG : Domenech veut mettre Mbappé sur le banc « Par Damien Da Silva - Le 28/10/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Lors des deux derniers matchs du Paris Saint-Germain en Ligue 1 contre l'Olympique de Marseille (2-2) dimanche dernier et Nice (3-0) vendredi, l'attaquant parisien Kylian Mbappé (18 ans, 7 matchs et 2 buts en L1 avec Paris SG cette saison) s'est montré décevant. Pour l'ancien sélectionneur de l'équipe de France Raymond Domenech, le jeune talent doit être rappelé à l'ordre par Unai Emery. "Sa prestation a été moins mauvaise que devant l’OM, mais elle n’a rien eu d’extraordinaire. Si ce n’est pas de lui qu’il s’agit, c’est un match insuffisant d’un joueur lambda et on n’en parle même pas. (...) S’il faut le mettre sur le banc contre Anderlecht ? Sans doute. Compte tenu de la bonne performance de Di Maria et de la concurrence féroce qui existe au PSG, il doit comprendre que tout ne lui est pas dû", a jugé le technicien français. Il ne faut pas oublier le potentiel et les débuts réussis de Mbappé au PSG en seulement deux matchs... Il ne faut pas oublier le potentiel et les débuts réussis de Mbappé au PSG en seulement deux matchs...

