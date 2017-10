Nice : Le Marchand dégoûté pour Neymar

Expulsé contre l'OM (2-2) dimanche, Neymar (25 ans, 8 matchs et 7 buts en L1 cette saison) sera suspendu pour la réception de Nice vendredi (20h45) en championnat. Alors que le Gym peut se frotter les mains suite à cette bonne nouvelle, son défenseur Maxime Le Marchand (28 ans, 8 matchs en L1 cette saison) est plutôt déçu.

"Quand j’ai su qu’il avait pris rouge, je me suis dit 'merde'. J’ai dit: 'Merde, je ne pourrai pas me confronter à ce genre de joueurs'. C’est un peu dommage. C’est un peu l’état d’esprit de tous. On a envie de rencontrer ce genre de joueurs et de s’y opposer, voir ce qu’on peut faire face à eux", a confié l'Aiglon.

Que Le Marchand se rassure, il pourra se confronter à Edinson Cavani et Kylian Mbappé.