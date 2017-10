PSG : Pastore poussé vers la sortie « Par Romain Rigaux - Le 25/10/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Blessé en septembre et resté sur le banc lors des trois derniers matchs du Paris Saint-Germain, Javier Pastore (28 ans, 4 matchs et 2 buts en L1 cette saison) traverse encore une saison compliquée. Selon Tuttosport, son avenir n'est plus à Paris. Déjà annoncé possible partant cet été, l'ancien joueur de Palerme devrait être poussé vers la sortie en janvier. Le quotidien italien assure qu'Antero Henrique travaille sur le dossier et cherche un nouveau club pour "El Flaco". Le directeur sportif parisien est notamment en contact avec l'Inter Milan, intéressé de longue date. L'Argentin serait utilisé comme monnaie d'échange pour un transfert de Joao Mario (24 ans, 9 apparitions en Serie A cette saison), déjà annoncé sur les tablettes parisiennes l'été dernier. Peu titularisé par Luciano Spalletti (3 titularisations en 9 matchs), le champion d'Europe 2016 plaît beaucoup à Henrique et Unai Emery, qui souhaite l'arrivée d'un milieu de terrain supplémentaire. Une telle opération permettrait à l'Inter de proposer un salaire important à Pastore en faisant une économie sur son indemnité de transfert. Peu titularisé par Luciano Spalletti (3 titularisations en 9 matchs), le champion d'Europe 2016 plaît beaucoup à Henrique et Unai Emery, qui souhaite l'arrivée d'un milieu de terrain supplémentaire. Une telle opération permettrait à l'Inter de proposer un salaire important à Pastore en faisant une économie sur son indemnité de transfert.

