Southampton : Boufal raconte son exploit

En manque de temps de jeu, le milieu offensif de Southampton Sofiane Boufal (24 ans, 5 apparitions et 1 but en Premier League cette saison) a donné la victoire aux siens contre West Bromwich Albion (1-0) samedi. Et de quelle manière ! L’ancien Lillois a réalisé un véritable festival !

"Quand j'ai dribblé un puis deux joueurs, je me suis senti confiant pour finir. Ça ne s'explique pas, c'est naturel, a raconté l’international marocain. Après ce but, je suis content pour ma famille, pour ceux qui m'ont aidé pendant les moments difficiles. Maintenant je me concentre sur le futur, j'espère que le meilleur est à venir."

Le coach Mauricio Pellegrino sera forcément curieux de voir si Boufal peut reproduire ce genre d’actions...