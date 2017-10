Everton : l'appel du pied de Giggs « Par Eric Bethsy - Le 23/10/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Deux postes de manager sont libres en Premier League. Après les évictions de Craig Shakespeare et de Ronald Koeman, Leicester City et Everton sont à la recherche d’un nouveau coach. Deux opportunités qui ne laissent pas Ryan Giggs insensible. "Si l'on regarde ces deux équipes, Leicester qui a été champion il y a deux saisons, et Everton qui est un club fantastique avec une superbe histoire, ce sont deux clubs qui pourraient m'intéresser, a avoué le Gallois à Sky Sports. Mais il y a beaucoup d'entraîneurs qui pourraient l'être également." En effet, l’ancien coach adjoint de Manchester United risque de ne pas faire le poids face à des techniciens plus expérimentés. En effet, l’ancien coach adjoint de Manchester United risque de ne pas faire le poids face à des techniciens plus expérimentés.

