Atletico : Gameiro prévient ses dirigeants

Peu utilisé par Diego Simeone depuis le début de la saison, Kevin Gameiro (30 ans, 3 apparitions et 1 but en Liga cette saison) est sorti de son trou dimanche en offrant la victoire à l'Atletico Madrid contre le Celta Vigo (1-0). Après la rencontre, l'attaquant français a évoqué les rumeurs qui l'annoncent partant cet hiver. "Si on ne veut plus de moi, il faudra me le dire clairement. Pour l'instant, mon avenir est ici, je veux continuer à l'Atletico, disputer des matchs, et à marquer des buts. Ceux qui me connaissent savent que je ne lâche jamais rien", a confié Gameiro dans des propos rapportés par L'Equipe. Au moins un départ est attendu en janvier dans le secteur offensif avec les arrivées de Diego Costa et Vitolo.

