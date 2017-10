Man Utd : Ibrahimovic, Raiola veut de l'argent « Par Damien Da Silva - Le 23/10/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Agent le plus célèbre du monde du football, Mino Raiola s'occupe notamment des affaires de l'attaquant de Manchester United Zlatan Ibrahimovic (36 ans). Et le représentant italo-néerlandais compte sur le Suédois pour continuer de lui rapporter de l'argent dans les années à venir. "Il a encore tellement à donner, je pense qu’il peut encore jouer cinq à six années. Je ne le laisserai pas arrêter. Il doit travailler pour moi maintenant. Je travaille pour lui depuis plusieurs années, maintenant c’est son tour. Mes enfants grandissent et j’ai besoin d’argent", a lancé en rigolant Raiola pour Expressen. Avec des clients comme Marco Verratti, Paul Pogba ou encore Romelu Lukaku, l'homme de 49 ans n'a pas besoin d'Ibrahimovic pour assurer l'avenir de ses enfants. Avec des clients comme Marco Verratti, Paul Pogba ou encore Romelu Lukaku, l'homme de 49 ans n'a pas besoin d'Ibrahimovic pour assurer l'avenir de ses enfants.

