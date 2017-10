PSG : K. Mbappé - "eux, le match de l'année" « Par Damien Da Silva - Le 23/10/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- En clôture de la 10e journée de Ligue 1, l'Olympique de Marseille et le Paris Saint-Germain se sont neutralisés (2-2) ce dimanche. En zone mixte, l'attaquant parisien Kylian Mbappé (18 ans, 6 matchs et 2 buts en L1 avec Paris SG cette saison) a minimisé l'importance de ce match dans la saison du PSG. "On s’en sort bien sur un bel exploit d’Edinson. On était dos au mur. Il nous a sorti d’une situation périlleuse. C’était un match compliqué. On est entrés peut-être un peu trop facile dans ce match. Marseille a fait un bon match. Ils attendaient ce match, on aurait dû l’attendre aussi un peu plus. Eux c’est le match de l'année. Il n’avait pas la même importance pour nous. (...) Peut-être qu’on n’a pas considéré ce match le méritait. Je suis Français mais il y a d’autres objectifs au club. Quand je signe, on ne me dit pas de gagner le Clasico. L’objectif est de gagner des titres", a rappelé le Parisien.

