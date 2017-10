PSG : Alves revient sur le "penaltygate" « Par Damien Da Silva - Le 22/10/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Lors du succès du Paris Saint-Germain en Ligue 1 face à l'Olympique Lyonnais (2-0) mi-septembre, les attaquants Neymar (25 ans, 7 matchs et 6 buts en L1 cette saison) et Edinson Cavani (30 ans, 8 matchs et 8 buts en L1 cette saison) se sont chamaillés pour tirer un penalty. Pour Canal +, le latéral droit parisien Daniel Alves (34 ans, 6 matchs en L1 cette saison) est revenu sur cette affaire. "On aurait dit qu'on était à la cour de récré, en train de se chamailler pour savoir qui allait être le chef du ballon", a déploré le Brésilien, avant d'évoquer la précédente altercation dans ce match où il voulait tirer un coup-franc. "Je ne suis pas allé lui donner la balle (à Neymar, ndlr). Si tu regardes bien les images, tu verras qu'au début je prends la balle pour aller tirer le coup-franc. A ce moment là, Cavani est arrivé pour me prendre le ballon, et au moment ou j'étais en train de cacher le ballon dans mon dos, Neymar est arrivé par derrière et me l'a volé. (...) Je ne suis pas la nounou de Ney, ni la nounou d'Edi, j'ai juste pris le ballon car j'avais envie de tirer", s'est défendu Alves. Depuis, Neymar et Cavani ont réglé ce problème. "Je ne suis pas allé lui donner la balle (à Neymar, ndlr). Si tu regardes bien les images, tu verras qu'au début je prends la balle pour aller tirer le coup-franc. A ce moment là, Cavani est arrivé pour me prendre le ballon, et au moment ou j'étais en train de cacher le ballon dans mon dos, Neymar est arrivé par derrière et me l'a volé. (...) Je ne suis pas la nounou de Ney, ni la nounou d'Edi, j'ai juste pris le ballon car j'avais envie de tirer", s'est défendu Alves. Depuis, Neymar et Cavani ont réglé ce problème.

