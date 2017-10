OM : le PSG, Payet n'a pas la pression « Par Damien Da Silva - Le 22/10/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Ce dimanche (21h sur Canal +), l'Olympique de Marseille va défier le Paris Saint-Germain au Stade Vélodrome lors de la 10e journée de Ligue 1. Capitaine du club phocéen, le milieu offensif Dimitri Payet (30 ans, 6 matchs et 1 but en L1 cette saison) a évoqué son état d'esprit avant cette rencontre importante. "Une appréhension avant d'affronter le PSG ? Non, c'est de l'excitation. La pression n'est pas sur nous, ils ont mis 300 millions d'euros sur la table en une semaine cet été. Alors bien sûr, on est à Marseille et on veut gagner. Mais la pression, elle n'est pas sur nous", a analysé l'international français pour Canal +. Sur le papier, le PSG reste effectivement le grand favori de ce Clasico. Sur le papier, le PSG reste effectivement le grand favori de ce Clasico.

