L1 : Marseille 2-2 Paris SG (fini) « Par Pierre-Damien Lacourte - Le 22/10/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Alors qu'il écrase tout sur son passage depuis le début de la saison, le Paris Saint-Germain est tombé sur un os au Vélodrome ce dimanche. Mené 2-1, le club de la capitale n'a évité la défaite que grâce à un coup franc parfait de Cavani à la 93e minute (2-2). Un but que n'a pas vu Neymar, exclu un peu plus tôt. Après un début de match en faveur des Phocéens, poussés par un Vélodrome chauffé à blanc, les Parisiens se procuraient la première occasion franche mais Kurzawa, pourtant bien placé, ne cadrait pas sa tentative. Alors que tous les regards étaient braqués sur Neymar, victime d'un petit problème physique, Luiz Gustavo prenait sa chance des 30 mètres. La frappe flottante du Brésilien terminait au fond (1-0, 16e). Le public marseillais exultait ! Les Parisiens pouvaient immédiatement égaliser par Cavani, mais l'Uruguayen, pourtant seul dans les six mètres, se loupait sur la volée puissante de Kurzawa. Bien remis après son alerte, Neymar remettait les deux équipes à égalité d'une frappe croisée du gauche dans la surface (1-1, 33e). Unai Emery et Nasser Al-Khelaïfi affichaient chacun de leur côté un large sourire de soulagement. Au retour des vestiaires, le PSG aurait dû bénéficier d'un penalty pour une main évidente d'Amavi dans sa surface. Au lieu de ça, M. Buquet avertissait Mbappé pour contestation. L'OM, qui n'approchait plus du but parisien depuis la frappe victorieuse de Luiz Gustavo, s'en sortait bien sur ce coup. Alors qu'on ne s'y attendait pas du tout, les Marseillais reprenaient l'avantage en fin de match. Sur un centre de Njie, Thauvin jaillissait devant Thiago Silva pour tromper Areola et faire du Vélodrome un vrai volcan (2-1, 79e). En fin de rencontre, la tension montait d'un cran et Neymar, très nerveux, regagnait prématurément les vestiaires après deux avertissements pour deux mauvais gestes sur Sanson puis Ocampos. Mais dans le temps additionnel, le Vélodrome s'éteignait subitement lorsque sur coup franc, Cavani, invisible jusque-là, égalisait avec l'aide de la barre transversale (2-2, 93e). Incroyable scénario. L'OM reste maintenant sur 15 matchs sans succès face au PSG. Série en cours. Résultats, classement, buteurs et calendrier de Ligue 1

