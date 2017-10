L1 : Marseille 1-1 Paris SG (mi-tps)

Après 45 premières minutes animées et d'un bon niveau, le score est d'un but partout entre l'Olympique de Marseille et le Paris Saint-Germain. Plus équilibré que prévu, ce Clasico reste très indécis.

Après un début de match en faveur des Olympiens, poussés par un Vélodrome chauffé à blanc, les Parisiens se procuraient la première occasion franche mais Kurzawa, pourtant bien placé, ne cadrait pas sa tentative. Alors que tous les regards étaient braqués sur Neymar, victime d'un petit problème physique, Luiz Gustavo prenait sa chance des 30 mètres. La frappe flottante du Brésilien terminait au fond (1-0, 16e). Le public marseillais exultait !

Les Parisiens pouvaient immédiatement égaliser par Cavani, mais l'Uruguayen, pourtant seul dans les six mètres, se loupait sur la volée puissante de Kurzawa. Bien remis après son alerte, Neymar remettait les deux équipes à égalité d'une frappe croisée du gauche dans la surface (1-1, 33e). Unai Emery et Nasser Al-Khelaïfi affichaient chacun de leur côté un large sourire de soulagement.