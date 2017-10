Caen : un match raté pour Rodelin

Défaillant, Caen est logiquement tombé à Monaco ce samedi (0-2). Pour Ronny Rodelin (27 ans, 10 matchs et 1 but en L1 cette saison), les Normands sont passés au travers à Louis II.

"Offensivement, on n'a pas eu beaucoup d'occasions. Et défensivement, il faut faire mieux que ça, défendre tous ensemble. On n'a pas joué sur nos valeurs. Ce soir, on n'a pas montré ce qu'on montre depuis le début de saison. Il faut continuer à travailler et repartir de l'avant. On est capable de rivaliser contre ces équipes-là mais il fait y croire puis le montrer", a réagi l'attaquant caennais au micro de Canal+ après la rencontre.