ASSE : les Verts s'expliquent pour Bamba

Actuellement écarté en raison de discussions pour une prolongation de contrat qui n'avancent pas, Jonathan Bamba (21 ans, 8 matchs et 4 buts en L1 cette saison) devrait malgré tout rapidement réintégrer le groupe professionnel stéphanois. Pour Dominique Rocheteau, les Verts ont pris cette décision pour faire avancer les choses.

"Sincèrement, on n’avait pas le choix, a expliqué le dirigeant des Verts après la défaite contre Montpellier vendredi (0-1). On n’a pas d’interlocuteur depuis un certain temps. Il fallait prendre une décision. On a de très bons contacts avec Jonathan. Il a envie de rester, mais on n’a pas de discussion avec les agents."

Alors que l'ASSE est disposée à offrir 55.000 euros brut mensuels à son jeune attaquant, l'entourage de celui-ci réclame au minimum 130.000 euros ( voir la brève du jeudi 19/10 ) !