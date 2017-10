L1 : Amiens-Bordeaux, les compos probables « Par Youcef Touaitia - Le 21/10/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Amiens accueille Bordeaux ce samedi (20h sur beIN SPORTS 4) lors de la 10e journée de Ligue 1. Pour cette rencontre qui se disputera au Havre en raison de la suspension du Stade de la Licorne suite à la chute d’une barrière contre Lille, le 30 septembre, Christophe Pélissier est privé de Gouano, suspendu. Monconduit, lui, réintègre le groupe après avoir manqué le match contre Toulouse. Côté girondin, Sabaly et Laborde sont blessés tandis que Poundjé et Contento n’ont pas été retenus par Jocelyn Gourvennec. Voici la composition probable des deux équipes. Amiens : Gurtner - Cissokho, Adenon, Dibassy, Avelar - Zungu, Monconduit (c) - Gakpé, Kakuta, Manzala – Konaté. Bordeaux : Costil - Lewczuk, Toulalan (c), Jovanovic, Pellenard - Lerager, Otavio, Sankharé - Malcom, De Préville, Cafu.

