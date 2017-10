ASSE : Garcia n'a "pas de buteur" « Par Eric Bethsy - Le 21/10/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Battue à domicile par Montpellier (0-1) vendredi en Ligue 1, l’AS Saint-Etienne a encore affiché ses limites offensives. Agacé après la rencontre, l’entraîneur Oscar Garcia a pointé les manques de son effectif, lui qui doit notamment composer avec la mise à l’écart de Jonathan Bamba (21 ans, 8 matchs et 4 buts en L1 cette saison) en raison d’un désaccord avec les dirigeants. "Devant le but, ça ne s'arrange pas mais il y a aussi la qualité de nos joueurs, a regretté le technicien espagnol. Nous n'avons pas de réel buteur. Il y a aussi la blessure de Loïs Diony (touché au mollet et sorti dès la 36e minute, ndlr) et la mise en réserve de Jonathan Bamba : nous n'avons pas trop d'options sur le banc." Si cela ne tenait qu’à Garcia, l’ancien Angevin ferait toujours partie du groupe. Et même de l’équipe type. Si cela ne tenait qu’à Garcia, l’ancien Angevin ferait toujours partie du groupe. Et même de l’équipe type.

