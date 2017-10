Man Utd : Ibra, ça sent bon !

Man Utd : Ibra, ça sent bo n ! « Par Youcef Touaitia - Le 20/10/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Six mois tout juste après sa grave blessure au genou droit, Zlatan Ibrahimovic (36 ans) n'est plus très loin d'un retour très attendu sur les terrains. Son entraîneur à Manchester United, José Mourinho, s'est dit confiant quant à la guérison totale de l'attaquant suédois. "Zlatan est là, il travaille ici et sous notre contrôle. Il travaille comme vous pouvez vous y attendre, tellement, tellement dur. Mais il ne sera pas de retour la semaine prochaine ou celle d'après. Laissez-le prendre son temps et revenir quand tout le monde sentira que c'est le bon moment. Est-ce que je crois qu'il sera de retour en 2017 ? Oui, je le crois. Mais c'est juste un sentiment", a indiqué le coach portugais en conférence de presse. L'ancien Parisien voit donc le bout du tunnel. Une bonne nouvelle pour les Red Devils ! L'ancien Parisien voit donc le bout du tunnel. Une bonne nouvelle pour les Red Devils !

