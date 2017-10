PSG : son premier Clasico, Mbappé a hâte « Par Romain Lantheaume - Le 20/10/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Après avoir rejoint son club de cœur, le Paris Saint-Germain, en toute fin de mercato d'été, l’attaquant Kylian Mbappé (18 ans, 5 matchs et 2 buts en L1 avec Paris SG cette saison) va disputer son premier Clasico face à l’Olympique de Marseille dimanche (21h sur Canal +) au Stade Vélodrome. Un rendez-vous que le natif de Bondy attend avec impatience. "Depuis plusieurs semaines, on me parle de ce match. On sait que c’est important pour nos supporters. On sait à quel point ils attendent ce match et à quel point ils veulent le gagner, a souligné l’ancien Monégasque en zone mixte. On ne va pas se donner de limites. Vu comment on est reçu à chaque fois à l’extérieur en Ligue 1, tous les matchs sont difficiles. (…) Ça reste quand même un match de foot, dans un grand stade, il y aura une bonne ambiance. Tout le monde va le regarder, donc c’est à nous de montrer qu’on ne sera pas là pour dormir ou pour rigoler. On doit gagner." S’il affiche le même niveau que face à Anderlecht (4-0) mercredi en Ligue des Champions, le Tricolore risque de poser de gros problèmes à la défense phocéenne. S’il affiche le même niveau que face à Anderlecht (4-0) mercredi en Ligue des Champions, le Tricolore risque de poser de gros problèmes à la défense phocéenne.

