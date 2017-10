Lyon : Genesio pointe du doigt l'incident « Par Romain Lantheaume - Le 20/10/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Alors que l’Olympique Lyonnais maîtrisait plutôt bien la partie jeudi en Ligue Europa contre Everton (2-1), le capitaine des Toffees Ashley Williams (33 ans, 6 matchs et 1 but en C3 cette saison) a déclenché une bagarre générale, qui a failli changer l’issue du match à l’heure de jeu. D’après l’entraîneur rhodanien Bruno Genesio, cet incident aurait pu coûter cher à l’OL. "Jusqu'à l'incident, on avait maîtrisé le match, mais après, on a réveillé Everton et aussi son public. L'incident nous a fait sortir du match et a transcendé Everton, a estimé le technicien lyonnais après la rencontre. On a mérité de gagner car on a résisté à la furia d'Everton quand ils ont égalisé. (…) Puis heureusement, on a marqué et ça a coupé les jambes d'Everton." Grâce à ce succès, Lyon, 2e du groupe E, a pris 4 points d’avance sur le club de Liverpool. Grâce à ce succès, Lyon, 2e du groupe E, a pris 4 points d’avance sur le club de Liverpool.

