Monaco : les jeunes ont plus de mal

A+ Imprimer Email Texte: A- Avec une nouvelle défaite, la troisième en quatre matchs, contre Besiktas (1-2) mardi en Ligue des Champions, l'AS Monaco a confirmé sa mauvaise passe actuelle. Leonardo Jardim reconnaît que certains joueurs sont touchés mentalement par cette mauvaise série, et surtout les plus inexpérimentés. "Dans la vie, tu passes des moments difficiles, et la différence entre les champions et les autres, c'est de savoir les surmonter. Tout le monde a des moments difficiles, et, dans le sport, c'est tous les mois, les blessures, les moments où tu ne joues pas... Beaucoup de nos gamins sont jeunes, ils n'ont pas l'expérience. Quand tu ne gagnes pas, la perte de confiance touche plus facilement les joueurs qui ne sont pas prêts à ça. Un joueur comme Falcao, qui s'est remis de deux saisons où tout le monde disait qu'il était fini, ne va pas perdre la confiance en ce moment. Mais pour un autre joueur, qui n'a jamais connu ce genre de difficultés, c'est autre chose", a expliqué le coach de l'ASM en conférence de presse. Jardim devra s'appuyer sur mon management et l'expérience de ses cadres pour relancer les plus jeunes.

