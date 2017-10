ASSE : les exigences salariales du clan Bamba « Par Romain Rigaux - Le 19/10/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Malgré son talent, le jeune attaquant Jonathan Bamba (21 ans, 8 matchs et 4 buts en L1 cette saison) a été écarté du groupe de l'AS Saint-Etienne. La raison ? Le joueur prêté à Angers la saison dernière n'a pas encore prolongé son contrat qui se termine en juin prochain. Et visiblement, cette situation pourrait s'éterniser. Actuellement rémunéré 18 000 € par mois, Bamba s'est vu proposer une première offre de 35 000 € brut mensuels jugée insuffisante. Alors que l'ASSE compte lui offrir 55 000 €, L'Equipe annonce que le clan Bamba demande un contrat progressif sur trois ans : 130 000 € la première année, 140 000 € la deuxième et 150 000 € la troisième. Tout cela accompagné de 650 000 € de prime fixe annuelle en plus des primes de classement (135 000 à 300 000 €).

