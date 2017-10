PSG : Riolo s'interroge sur le boulot d'Emery « Par Youcef Touaitia - Le 19/10/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Si le Paris Saint-Germain a écrasé Anderlecht (4-0) mercredi soir en Ligue des Champions, en revanche, le jeu collectif a globalement laissé à désirer. Pour Daniel Riolo, ne miser que sur la puissance de feu de ses attaquants peut être problématique à terme, le journaliste se demandant finalement quel est le réel travail d'Unai Emery à la tête de cette équipe. "Emery, c’est quoi son taf aujourd’hui ? Le onze-type n’a plus de mystère. On sait qu’il ne dira rien aux deux solistes Mbappé et Neymar. A un moment, il faut quand même du jeu collectif dans une équipe... Sinon, ça va devenir difficile quand ça va se corser, s'est interrogé l'éditorialiste sur son blog. Qu’est ce qu’il va faire avec Kurzawa et Rabiot ? Il va leur dire de jouer au foot, leur faire une remontrance ou les laisser errer sur le terrain en faisant n’importe quoi ?" Pour le moment, le PSG s'en sort sans problème. Mais face à un adversaire plus costaud, il faudra montrer autre chose sur le plan collectif. Pour le moment, le PSG s'en sort sans problème. Mais face à un adversaire plus costaud, il faudra montrer autre chose sur le plan collectif.

